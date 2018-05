Festa in Svizzera, code in autostrada alla barriera di Grandate verso Milano

Festa in Svizzera e code in autostrada, un binomio ormai consueto. Lunedì 21 maggio 2018 nella Confederazione verrà celebrata la Pentecoste, con conseguente chiusura di scuole e attività commerciali. In molti oltreconfine hanno approfittato del weekend lungo per concedersi qualche giorno di vacanza in Italia.

Già dalle prime ore di sabato 19 maggio, pertanto, lunghe code e rallentamenti si sono formati in autostrada sulla A9 alla barriera di Grandate in direzione di Milano.

4 chilometri di coda sono stati segnalati da Autostrade in tarda mattinata tra Como Monte Olimpino e Grandate in direzione Lainate.

Le cose non vanno meglio sul versante elvetico: una lunga colonna di auto e camper si è accumulata tra Chiasso e la dogana di Brogeda in ingresso in Italia. 25 i chilometri di coda al Gottardo con oltre 4 ore di attesa per gli automobilisti diretti a sud.

Ulteriori disagi sono attesi non soltanto in autostrada ma anche nella zona di Lazzago lunedì 21 maggio, quando sarà chiusa anche la dogana commerciale: da attendersi la consueta invasione di mezzi pesanti come successo recentemente in occasione della festa dell'Ascensione.