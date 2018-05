Code in autostrada a Grandate e in dogana, traffico verso la Svizzera dopo il ponte dell’Ascensione

Domenica 13 maggio 2018 di controesodo per gli svizzeri e code in autostrada a Como dopo il ponte dell'Ascensione che già venerdì 11 maggio aveva portato traffico e caos sulle strade tra Como e Grandate e sulla A9.

Traffico intenso in autostrada per tutta la mattina di domenica in direzione nord, soprattutto alla barriera di Grandate dove intorno a mezzogiorno si è formato un lungo serpentone di auto e alla dogana di Brogeda, dove si sono accumulati 3 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso, aumentati a 5 dopo le 13.

In colonna i tanti cittadini della vicina Confederazione che, dopo aver approfittato di qualche giorno di vacanza in Italia per la festività, stanno rientrando oltre confine.

La situazione è difficile anche sull'autostrada elvetica verso il Gottardo: tra Quinto e Airolo sono t6 i chilometri di coda con ritardi di oltre un'ora.