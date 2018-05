Traffico tra Como e Grandate: tir verso la Svizzera dopo chiusura dogane

Mattinata di passione sulle strade di Como, soprattutto nei Comuni vicino agli innesti dell'autostrada A9, come Grandate, Fino Mornasco, Casnate con Bernate e Cassina Rizzardi. In gran parte il traffico sarebbe dovuto al flusso dei numerosi tir diretti in Svizzera dopo la chiusura delle dogane avvenuta per la festività elvetica dell'Ascensione. Dunque i rallentamenti sarebbero dovuti allo smaltimento dei camion alla frontiera.

In parte, però, si segnala un intenso traffico dovuto anche ai numerosi turisti e visitatori provenienti da Svizzera e Germania e diretti verso il capoluogo lombardo e i centri commerciali dell'hinterland milanese.