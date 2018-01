Capodanno a Como, traffico bloccato: in centinaia passano la mezzanotte in auto

Allo scoccare della mezzanotte ci sono state centinaia di persone che, giunte a Como per festeggiare l'arrivo del nuovo, si sono trovate bloccate nel traffico cittadino. Un traffico più immobile del solito. La grande affluenza di persone provenienti fuori città per trascorrere la mezzanotte in riva al lago ha congestionato completamente la viabilità in convalle. Il vidfeo inviato da un lettore mostra il delirio automobilistico che regnava lungo il girone prima, durante e dopo lo scoccare della mezzanotte che ha segnato l'inizio del 2018.

Come si vede nelle immagini, mentre i fuochi d'artificio di Capodanno esplodono in cielo, lanciati dalla diga foranea grazie all'organizzazione della kermesse "La Città dei Balocchi", in viale Lecco, via Dante e via Manzoni c'erano code in tutte le direzioni.