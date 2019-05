Troppi tir, dogana al collasso: coda aulla A9 Como-Chiasso

Mattinata infernale per gli automobilisti che si sono trovati a viaggiare nella mattina del 31 maggio 2019 sull'autostrada A9 Como-Chiasso in direzione della Svizzera. Come previsto il giorno prima, in occasione della festività dell'Ascensione (giorno in cui il Ticino ha chiuso le dogana commerciali) oggi si è registrato un afflusso enorme di mezzi pesanti che la dogana commerciale di CHiasso fatica a smaltire. Conseguenza: una lunghissima coda quasi fin da Saronno e fino all'ingresso con la Svizzera, passando per Como. Si aggiunga che una corsi in direzione Chiasso è occupata dalle auto provenienti dalla direzione opposta a causa di una deviazione forse per un cantiere in corso.