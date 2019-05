Festa in Svizzera e dogana chiusa: caos traffico in autostrada

Nuova giornata di festa in Svizzera con chiusura della dogana merci e consueto caos sull'autostrada A9 a Como.

Giovedì 30 maggio 2019 è l'Ascensione e gli svizzeri che fanno il ponte si sono messi in viaggio fin dalle prime ore del mattino in direzione sud per un lungo weekend di vacanza.

10 i km di coda registrati al portale nord della galleria del San Gottardo, tutto traffico che poi si riversa in dogana e sulla A9, dove verso le 9.30 il sito Autostrade.it segnalava 6 km di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate e colonna in barriera in direzione di Milano.

Code per tutta la mattinata, ridotte verso le 14 a 2 km.

Tranquilla, invece, almeno per il momento, la situazione tir a Lazzago: gli autisti dei mezzi pesanti erano informati della chiusura della dogana merci per la giornata di giovedì e si sono fermati prima.

Polizia locale in allerta per la notte e la prima mattina di venerdì, quando alla riapertura della dogana i mezzi si metteranno in moto.

Situazione nella norma, prima delle 10, era segnalata anche sulle strade cittadine.

