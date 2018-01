Como, polizia stradale dimentica torcia di segnalazione accesa

Una torcia di segnalazione accesa dimenticata dalla polizia stradale in via Recchi a Como. E' successo nella prima mattina di sabato 27 gennaio 2018: gli automobilisti in transito si sono accorti della fiamma abbandonata a lato della strada, nell'area adibita a parcheggio proprio a ridosso della corsia degli autobus.

La torcia, una di quelle utilizzate dalle forze dell'ordine per segnalare un pericolo di notte, era stata utilizzata dalla polizia stradale dopo un intervento in via Recchi dove si era fermato un camion (non si sa se per un controllo o per un guasto).

Terminato l'intervento, la torcia è rimasta accesa al suo posto fino a questa mattina. Preoccupazione tra i pedoni e gli automobilisti che hanno segnalato la presenza della fiamma accesa alla polizia locale, intervenuta per rimuoverla.

Nella giornata di venerdì 26 gennaio la polizia locale di Como era stata impegnata per un episodio analago avvenuto in viale Roosevelt dove un camion ha perso una bombola di gas acetilene.