Viadotto dei Lavatoi, ancora un tir che "non vede" il divieto e si infila nelle barriere

Ormai è quasi uno al giorno: ancora un tir che ignora il divieto di accesso per i mezzi pesanti e si infila sul viadotto dei Lavatoi. E' successo di nuovo giovedì 8 marzo 2018, intorno alle 14.30, due giorni dopo l'ultimo episodio di martedì 6 marzo.

Come si vede nella foto inviata da un lettore di QuiComo, il mezzo pesante ancora una volta "non ha visto" il divieto di accesso per i camion superiori alle 7,5 tonnellate e si è infilato tra i jersey in cemento dall'ingresso al viadotto da via Oltrecolle. Questa volta non è rimasto incastrato, tanto che la polizia locale, intervenuta dopo la segnalazione, non ha trovato traccia del mezzo. Ma il rallentamento del tir e il suo tentativo di passare tra i jersey in cemento ha provocato comunque lunghe sull'Oltrecolle, arteria già di suo trafficatissima. Questa volta però il conducente l'ha passata liscia.