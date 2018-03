Viadotto dei Lavatoi, divieto ancora ignorato: tir incastrato nelle barriere

Ancora un tir che ignora il divieto di accesso al viadotto dei Lavatoi e rimane incastrato. E' successo di nuovo nel pomeriggio di martedì 6 marzo 2018 intorno alle 17. Questa volta il mezzo pesante, con targhe straniere, ha tentato di infilarsi nelle barriere di cemento dall'ingresso dalla rotonda di via Canturina, rimanendo incastrato, come si vede nella foto inviata da una lettrice di Quicomo.

Il blocco ha mandato in tilt la circolazione in tutta la zona nell'ora di punta del rientro dal lavoro. Sul posto per aiutare il camionista a liberarsi sono intervenuti polizia di stato e polizia locale. Circa un'ora e mezza la durata dell'intervento. Sanzionato l'autista.

Il viadotto è chiuso, come noto, dallo scorso mese di luglio ai mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate per il pericolo di crollo. Non è la prima volta che un camion tenta di forzare le barriere e rimane incastrato: nel dicembre 2017 un camion aveva forzato i jersey in cemento riportando un guasto serio e causando lunghe code sull'Oltrecolle.