Tir bloccati in dogana, lunghe code in autostrada verso la Svizzera

Ancora code e traffico intenso questa mattina verso il Canton Ticino. Probabilmento a causa dell'accumularsi di mezzi pesanti in dogana a Chiasso dopo il grave incidente di ieri in Svizzera. I disagi in autostrada in direzione della Svizzera si sono riversati anche alle altre dogane dove gli automobilisti in coda hanno cercato un'alternativa.

Intanto si apprende che nella notte una valanga di fango si è rifersata sull'autostrada A2 nella Svizzera del Nord causando il blocco del tunnel del San Gottardo. La viabilità tra Nord e Sud della Svizzera avviene regolarmente solo sull'asse del San Bernardino. Anche questo imprevisto è quindi un problema che si aggiunge al caos dicamion che stanno impegnando a fondo l'attività della dogana di Chiasso.

