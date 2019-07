Como, telelaser in viale Varese: in due ore nessun eccesso di velocità

Pomeriggio di controlli con il telelaser in viale Varese a Como, ma tutti gli automobilisti sono rimasti sotto i limiti. Vigili in azione per due ore, dalle 14.30 alle 16.30 di martedì 9 luglio 2019: una pattuglia si è posizionata verso la fine del viale, quasi allo svincolo con via Lucini, armata di telelaser. Controlli della velicità annunciati da un cartello collocato allo svincolo con via Benzi: nel mirino gli automobilisti che tendono a schiacciare sull'acceleratore in quel tratto di rettilineo in cui però il limite è di 50 all'ora.

Non oggi però: in due ore di controlli, infatti, non è stato rilevato nessun eccesso di velocità. Fermato soltanto un automobilista per altre infrazioni non legate alla velocità.