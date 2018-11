Telelaser a Como: 64 multe per eccesso di velocità e 7 patenti ritirate a ottobre

L'obiettivo specifico della Polizia Locale nel mese di ottobre è stato il controllo della velocità con il telelaser. Per tutto il mese le pattuglie hanno controllato le maggiori vie di scorrimento della città, come via Napoleona, via Canturina, viale Innocenzo XI, via Paoli, via Grandi, via Asiago, statale per Lecco, via varesina.

In totale sono state elevate 64 sanzioni e sono state ritirate 7 patenti. L'importo delle sanzioni in totale supera i 14.000 euro, mentre i punti decurtati complessivamente sono stati 218.

La strada dove il limite di velocità è stato violato con maggiore frequenza è via Napoleona con 32 conducenti sanzionati. I casi più eclatanti procedevano in discesa verso il centro, in particolare sono state fermate due auto alla velocità di 114 e 121 km orari. Oltre alla sanzione che supera i 1.000 euro, ai conducenti è stata ritirata la patente di guida e sono stati decurtati 10 punti.

I controlli della velocità con telelaser continueranno anche nelle prossime settimane. L'obiettivo specifico nel mese di novembre sarà il controllo dei veicoli sulle corsie preferenziali.