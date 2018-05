Traffico sulla Statale Regina, ecco le telecamere di videosorveglianza tra Argegno e Menaggio

Saranno operative entro la fine del 2018 le telecamere di videosorveglianza sulla Statale Regina, nel tratto tra Argegno e Menaggio, per monitorare il traffico ed eventuali situazioni di emergenza. Il progetto farà capo al comune di Tremezzina.

Regione Lombardia ha approvato lunedì 14 maggio 2018 lo schema di accordo per la realizzazione del progetto finalizzato alla gestione e al monitoraggio del traffico sull'arteria tra Argegno e Menaggio e ha stanziato 200mila euro per la sua attuazione.

"Si tratta di un intervento significativo per contribuire a gestire al meglio i problemi di congestionamento, di sicurezza e di emergenza che con sempre maggiore frequenza si verificano sulla Regina. Ancora una volta Regione Lombardia dimostra così in modo concreto di essere attenta e pronta a raccogliere le sollecitazioni dei Comuni e del territorio dell’Alto Lario”. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio regionale, il comasco Alessandro Fermi.

Fermi, in qualità di Sottosegretario all’Attuazione del programma, nella scorsa legislatura aveva presentato un proprio emendamento specifico in occasione dell’approvazione dell’assestamento di Bilancio 2017 e aveva così definito la necessaria copertura finanziaria per rendere possibile la realizzazione del progetto concordato con l’ANAS, la Prefettura di Como, la Provincia di Como e i Comuni di Argegno, Colonno, Griante, Menaggio, Sala Comacina e Tremezzina.

Le risorse economiche

I fondi stanziati sono recuperati dalla legge regionale n.6 del 2015 che consente alla Regione di promuovere apposite forme di collaborazione istituzionale con gli Enti locali e territoriali mediante la stipula di accordi finalizzati ad assicurare efficaci interventi di sicurezza urbana e stradale, di polizia amministrativa e tutela ambientale.

“Sulla Regina gli episodi di congestionamento del traffico veicolare, specie nelle strettoie di Colonno, Sala Comacina e Ossuccio, comportano gravi pericoli per l’incolumità delle persone –sottolinea Fermi- e per questo motivo abbiamo deciso di realizzare un sistema di videosorveglianza e monitoraggio del traffico che integra e implementa il sistema semaforico già presente, consentendo il coordinamento da remoto di eventuali situazioni di congestionamento e di emergenza tramite la sala operativa della Polizia locale del Comune di Tremezzina, a cui farà capo l’attuazione del progetto stesso”. Il sistema di videosorveglianza e monitoraggio sarà pienamente operativo entro fine anno.

Lo scopo del monitoraggio

Finalità dell'intervento è il rafforzamento degli strumenti attivi per garantire la sicurezza stradale e la piena fruibilità del tratto stradale tra i Comuni di Argegno e Menaggio. L'Accordo è finalizzato a gestire in modo autonomo, attraverso un coordinato e specifico sistema di videosorveglianza e monitoraggio, il traffico a senso alternato lungo la strada Statale Regina tratto stradale Argegno - Menaggio in caso sopraggiungano due o più mezzi pesanti che, incrociandosi nelle quattro strettoie esistenti, congestionano la circolazione.

Il progetto

Gli interventi consisteranno nella realizzazione di una nuova infrastruttura di rete via radio per la centralizzazione dei 3 varchi di controllo con una centrale operativa unica, nella creazione di una struttura di video sorveglianza finalizzata al controllo della viabilità e di una nuova centrale operativa con software di gestione e monitoraggio del traffico ubicata presso immobili di proprietà del Comune di Tremezzina.

Verranno inoltre installati e gestiti semafori per creare un unico senso di marcia in caso di possibile congestione del traffico con un nuovo sistema centralizzato con piattaforma software.

Una questione annosa, quella del traffico sulla Regina, che si ripropone ogni qualvolta si verifichi un incidente, ad esempio come accaduto soltanto domenica 13 maggio a Laglio, che manda in tilt la circolazione.