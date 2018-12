Telecamere Ztl a Como, 782 multe in 3 giorni

Attivate lo scorso 3 dicembre, in questo articolo avevamo raccontato come funzionano e quali multe si rischiano, il comandante dei vigili Ghezzo ha dato oggi, durante la conferenza stampa sul traffico, i primi dati sulle contravvezioni elevate a Como nei primi tre giorni di funzionamento delle telecamere che controllano la Ztl.

Il 3 dicembre sono state sanzionate 220 multe, il 4 dicembre 280, il 5 dicembre 282, per un totale di 782 sanzioni. 45 sono state elevate per lo sforamento del tempo di accesso consentito alla Ztl. L'obiettivo dei vigili e del Comune di Como non è quello sanzionatorio ma quello di alleggerire il traffico della Ztl, ultimamente oggettivamente fuori controllo. Si spera che le prime multe recapitate scoraggino le brutte abitudini e che nel giro di poche settimane si torni alla normalità, ovvero alle 60/70 multe al giorno.