Potature in via Castelnuovo a Como: rischio traffico in città

Sabato a rischio traffico a Como: il 3 febbraio 2018 sono infatti in programma lavori di potatura dei 57 tigli sul lato sinistro di via Castelnuovo. Per consentire i lavori in sicurezza il Comune ha previsto il restringimento della carreggiata dalle 9 alle 15 circa, in base alla durata dell'intervento.

Da prevedere qualche disagio per la circolazione: nello scorso mese di dicembre i lavori di taglio piante in un sabato mattina (complice anche lo shopping pre natalizio) aveva bloccato completamente via Oltrecolle.