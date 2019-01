Lavori di manutenzione del verde, chiuso lo svincolo Giussano-Arosio tra Novedratese e Vallassina

Due giorni di chiusura totale al traffico per la strada provinciale 32, la Novedratese, e la provinciale 41, la Vallassina Inferiore, in corrispondenza dello svincolo tra i Comuni di Arosio e Giussano.

A comunicarlo l'ufficio stampa della Provincia di Como che ha emesso un'apposita ordinanza: per consentire un intervento di pulizia straordinaria del verde dell’area a opera dei volontari del Gruppo Alpini, la circolazione sarà vietata nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019, dalle ore 08:30 alle ore 18:00.