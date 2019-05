Nuovi asfalti a Como, pasticcio strisce: hanno sbagliato a farle

In attesa del Giro d'Italia il Comune di Como ha provveduto a rifare gli asfalti di alcune strade e, quindi, anche la relativa segnaletica orizzontale, vale a dire le strisce di delimitazione delle corsie e degli attraversamenti pedonali. Peccato che chi ha eseguito i lavori ha commesso qualche errore (chissà se per distrazione o su errata indicazione degli uffici comunali). Al di là del fatto che dopo alcuni giorni dalle nuove asfaltature non erano stati ancora disegnati gli attraversamenti pedonali, in viale Cesare Battisti salta all'occhio che quello che doveva essere un lavoro fresco e appena eseguito appare come un intervento semi raffazzonato: le strisce di delimitazione della corsia dei bus e delle auto sono state fatte in un primo momento continue. Poi qualcuno deve essersi accorto che erano sbagliate e si è provveduto a tratteggiarle alla meno peggio cancellando alcune parti.

Anche davanti alla scuola Caio Plinio, tra viale Battisti e via Lucini deve essere stato commesso qualche errore se questa mattina gli operai stavano cancellando le strisce pedonali appena rifatte.