Lavori a Gravedona, senso unico alternato per un mese sulla strada provinciale

Senso unico alternato per un mese a Gravedona sulla strada provinciale 4. Lo ha stabilito l'amministrazione di Villa Saporiti con un'apposita ordinanza per consentire interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali: per permettere i lavori la circolazione sarà regolata da semaforo dalle 9.00 del 27 febbraio alle 17.00 del 29 marzo 2019.