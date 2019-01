Lavori a Gravedona, senso unico alternato per un mese

Un mese di disagi per la viabilità a Gravedona per lavori sulla provinciale 4.

A causa del cantiere stradale si viaggerà a senso unico alternato.

Ad annunciare i lavori l'amministrazione provinciale in una nota: per interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali delle zone manutentive dalla 1 alla 5, la circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da impianto semaforico dalle ore 9.00 del giorno 15 gennaio alle ore 17.00 del giorno 22 febbraio 2019.