Smog a Como, no al blocco dei diesel per anziani e persone con un basso reddito

Non per tutti varrà il fermo dei motori diesel Euro 3. L'ordinanza del sindaco di Como Mario Landriscina, firmata il 13 novembre 2018, ha recepito le disposizioni stabilite dalla delibera della giunta regionale datata 30 ottobre. L'ordinanza introduce, dunque, alcune modifiche a quella precedente stabilendo una serie di deroghe per quelle categorie di persone che, in sintesi, non posso permettersi di cambiare auto. Le deroghe alle limitazioni relative alla circolazione dei veicoli Euro3 diesel riguardano:

1) veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;

2) veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;

3) autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale (lettere F e G dell’articolo 54 del Codice della Strada)

4) veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l’avvenuto acquisto da parte dell’intestatario del mezzo stesso;

5) veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato.