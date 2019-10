Fino al 22 novembre, senso unico alternato sulla provinciale 45 Val Mulini

Resta inagibile una delle due carreggiate della Strada provinciale 45 Val Mulini, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Uggiate Trevano, Colverde e Ronago. Per questo motivo la Provincia di Como ha deciso di prorogare il senso unico alternato fino al 22 novembre. La strada di fatto presenta una voragine lunga più di 10 metri, nella quale gli operai di una ditta specializzata stanno lavorando per creare una nuova linea della fognatura. Il collettore doveva essere completato in termini più brevi, ma l’impresa ha fatto sapere che non potrà terminare l’opera entro il giorno stabilito.

Il senso unico alternato, che sarà regolato da due semafori provvisori, non sarà però attivo nei giorni festivi o di ponte, ma nella sera che li precedente, la buca sarà provvisoriamente chiusa per essere riaperta il lunedì mattina.