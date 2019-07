Como, i geni della segnaletica: strisce da rifare dopo due giorni

Chi decide come debba essere dipinta la segnaletica orizzontale? Sarebbe interessante capire come ci si sia potuti sbagliare nel realizzare la segnaletica in corrispondenza della rotatoria di Largo Silo a Como.

Siamo in prossimità della Como Sole. Il 9 luglio 2019 è stata ridisegnata la segnaletica orizzontale: le auto provenienti da via Carso incontvano un "dare la precedenza" quasi in mezzo alla rotatoria. Le auto che dovevano entrare in via Salita dei Cappuccini dovevano "tagliare" praticamente andare contro mano (come mostra la foto scattata il 9 luglio). Qualcuno, per fortuna, si è accorto che qualcosa non quadrava e dopo due giorni è stato posto rimedio all'errore.