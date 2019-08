Nuovi limiti di velocità ad Albate: "Più sicurezza stradale vicino alle scuole"

La giunta del Comune di Como ha approvato il progetto esecutivo di alcuni interventi di moderazione del traffico finalizzati a garantire una maggiore sicurezza ai pedoni davanti alle scuole e alle fermate del bus in via Acquanera.

Si prevede un restringimento della carreggiata in prossimità della scuola primaria e dell'infanzia di Albate con istituzione di senso unico alternato a vista e realizzazione di passaggi pedonali. Sono previsti altri due nuovi attraversamenti pedonali in prossimità del civico 45 e davanti al Cfp Padri Somaschi, l'istituzione di zona 30 e zona residenziale nel tratto che va da via Al Piano a via Belvedere e in altri tratti delle traverse contigue. L'importo del progetto è di circa 8mila euro. Si prevede di eseguire i lavori prima dell'inizio delle scuole.

«Questi interventi sono stati approvati in risposta a diverse segnalazioni e richieste da parte dei residenti - dichiarano gli assessori ai Lavori pubblici Vincenzo Bella e alla Polizia locale e Sicurezza Elena Negretti - Rappresentano una prima messa in sicurezza nell'ambito della futura più ampia riqualificazione viabilistica dell'intero asse stradale di via Acquanera».