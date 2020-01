Como, una rotatoria tra via Bixio e Valfresca

Per venire incontro ai maggiori e diversi carichi di traffico che temporaneamente interessano l’intersezione tra la via XXVII Maggio (conosciuta come Valfresca) e la via Bixio, anche tenuto conto delle segnalazioni pervenute, il Comune ha modificato l'intersezione esistente inserendo una rotatoria provvisoria che assolve al duplice compito di facilitare l’uscita da via XXVII Maggio e di rallentare il traffico proveniente da via Bixio, migliorando le condizioni di sicurezza. La rotatoria è stata velocemente predisposta e realizzata dal personale dei settori Mobilità e Strade con la collaborazione della Polizia locale ed è attiva dalla giornata di oggi 17 gennaio 2019. Si tratta di una soluzione viabilistica temporanea da adottare in attesa che venga riaperta via per San Fermo che è stata chiusa a seguito della frana del 18 dicembre 2020.