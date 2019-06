Como, la rotatoria di piazza San Rocco sarà realtà entro settembre

La giunta comunale oggi ha approvato il progetto esecutivo della rotatoria sperimentale in piazza San Rocco. L'importo necessario è di 25mila euro. Si prevede di assegnare i lavori entro luglio e di averla pronta entro l'inizio delle scuole a settembre.

Sarà realizzata con cordoli posati sopra all'attuale pavimentazione e saranno posizionati dei new jersey di plastica per meglio evidenziarla. L'intervento prevede di modificare il profilo del marciapiede lato nord (compreso tra via Milano e via Grandi) e di eliminare tre posti auto sull'imbocco di via Milano.

L'inserimento della rotatoria consentirà tutte le manovre, compresa l'inversione di marcia per i veicoli che scendono da via Napoleona, l'eliminazione della svolta a sinistra da via Albricci su via Grandi, l'imbocco verso sud della Napoleona per i veicoli in uscita da via dei Mille.

Con la sperimentazione sarà possibile monitorare e verificare l'effetto dell'intervento sui flussi di traffico e sui tempi di percorrenza degli autobus.? Dopo un congruo periodo (almeno 6-8 mesi) di monitoraggio si procederà con la scelta definitiva alla luce dei risultati emersi.