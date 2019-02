Como, tutto pronto per la rotonda sperimentale in fondo alla Napoleona

La giunta comunale, in attuazione delle "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato" approvate in Consiglio comunale, su proposta degli assessori Vincenzo Bella (ìViabilità e Strade) e Marco Butti (Pianificazione urbanistica) ha avviato le procedere per realizzare una rotatoria sperimentale in piazza San Rocco che risponda anche alle richieste dei cittadini circa la necessità di fare inversione di marcia in discesa da via Napoleona e che migliori la sicurezza delle manovre. La manovra ad oggi è impedita nell'intersezione e questo comporta un carico di traffico maggiore sulle vie Grandi - Italia Libera - Gramsci - Roosevelt.

Nel periodo di sperimentazione della rotatoria, la cui partenza è prevista entro l'estate, saranno monitorati i flussi veicolari (l'eventuale aggravio della congestione rispetto allo stato di fatto), il trasporto pubblico locale (la rotatoria non dovrà comportare nessuna penalizzazione delle linee del TPL che interessano l'intersezione), la sicurezza stradale di tutti gli utenti della strada (eventuale diminuzione o aumento dell'incidentalità), anche in via Milano alta, proprio per valutare gli effetti più estesi prodotti dalla nuova soluzione viabilistica. L'esito della sperimentazione sarà utilizzato anche per l'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

