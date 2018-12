Rotatorie, dopo il maxi alambicco del Birrificio ecco la maxi mela del Tigros

E' comparsa all'improvviso una maxi mela rossa su una rotatoria di Parè. La rotonda in questione è quella realizzata in via per San Fermo in corrispondenza della svolta per il supermercato Tigros. In effetti la mega mela fa proprio parte del simbolo del Tigros. A dire il vero il simbolo della nota catena di supermercati è costituito da una tigre che regge sulla testa una mela, ma sarebbe stato forse troppo complicato eriprodurlo interamente per installarlo sull'aiuola della rotatoria. Si è dunque optato per il solo frutto: l'installazione è comparsa nella giornata di venerdì 7 dicembre 2018.

Non è la prima volta che un'attività ciommerciale fa realizzare una maxi "scultura" che la rappresenti per farsi pubblicità su una rotonda delle strade comasche. Emblematico il caso dell'alambicco all'uscita dell'autostrada Como centro. E' il simbolo del Birrificio di via Pasquale Paoli. Va detto che generalmente le aiuole delle rotonde sono poi curate a spese delle stesse attività commerciali che chiedono e ottengono di esporre il loro maxi simbolo.