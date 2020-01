Cucciago, inaugurata nuova rotatoria

Nuova rotatoria lungo la SP27 “di Cucciago e Cassina Rizzardi”, all’intersezione con Via Canova e Via Fattori. I lavori necessari per l'apertura della rotatoria al traffico sono stati terminati e pertanto da oggi 23 gennaio 2020 alle ore 14 sarà in vigore la modifica della circolazione in suddetto punto, tramite l’istituzione della regolamentazione della circolazione veicolare mediante rotatoria con precedenza all’interno dell’anello rotatorio.