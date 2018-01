Riparte il cantiere in via Zampiero a Como: traffico a rischio caos

Dopo la pausa per il periodo natalizio da lunedì 15 gennaio 2018 riprendono i lavori in via Zampiero a Como, nella frazione di Camnago Volta.

Il cantiere sulla trafficata arteria era iniziato il 14 novembre 2017 per permettere l'installazione di barriere stradali: sulla via era stato istituito il senso unico di marcia nel tratto e con direzione dal civico 34 all'incrocio con via Aquileia.

Un provvedimento che aveva creato, soprattutto nelle ora di punta, notevoli disagi e rallentamenti al traffico.

Il comune di Como aveva poi sospeso i lavori il 5 dicembre 2017, proprio per non sovraccaricare la viabilità cittadina in un periodo, come quello delle feste di Natale, già di per sè intenso per le numerose persone che si riversano in convalle per lo shopping o per la Città dei Balocchi.

Terminate le festività, Palazzo Cernezzi ha comunicato che dal 15 gennaio riprenderanno i lavori.

Via Zampiero sarà dunque percorribile a senso unico di marcia nel tratto e con direzione dal civico 34 all'incrocio con via Aquileia. Inoltre a causa del restringimento della carreggiata sarà vietato il transito ai veicoli con una massa superiore a 3,5 tonnellate.

I lavori, secondo quanto era stato comunicato nei mesi scorsi dal comune, dovrebbero concludersi entro la fine di febbraio.

Altro cantiere che aveva chiuso per le feste era quello in via Paoli, riaperto con la ripresa delle scuole.