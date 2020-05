Riapre la via per San Fermo

Stamattina è stata riaperta la via per San Fermo in seguito ai collaudi delle opere eseguite dai privati e concluse nei giorni precedenti.

Il periodo necessario per l’esecuzione dei lavori è stato determinato dall’interlocuzione immediatamente aperta subito dopo il verificarsi della frana con i proprietari dell’area interessata, che hanno poi fatto eseguire le opere a loro spese. L’ulteriore protrarsi del periodo di chiusura è dipeso dalle difficoltà a proseguire le lavorazioni durante il primo periodo della pandemia.

L’assessore Vincenzo Bella, come scritto sul comunicato inviato dall 'ufficio stampa del comune di Como, è spiacente per il protrarsi del disagio provocato dagli imprevisti indicati.

