Argegno, riaperta la Statale Regina dopo la frana per il maltempo

E' stata riaperta poco prima delle 19 di giovedì 10 maggio 2018 la Statale Regina, chiusa al traffico da domenica 6 maggio in seguito a una frana abbattutasi tra Colonno e Argegno a causa del maltempo che ha colpito soprattutto la Val d'Intelvi, il triangolo lariano e numerosi paesi del lago. Come confermato dal sindaco, Roberto De Angeli, la strada è stata riaperta in seguito al sopralluogo dell'Anas circa un'ora e mezza prima rispetto all'orario stabilito.

Via libera dunque alle auto, dopo i giorni di passione per il traffico di residenti e turisti. La zona è stata dunque messa in sicurezza e la situazione sta tornando lentamente alla normalità.

Ritorno alla normalità anche per i mezzi pubblici: con la riapertura della Regina anche il servizio degli autobus riprenderà regolarmente.