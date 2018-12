Smog in calo, revocato il blocco del traffico a Como e provincia

Polveri sottili sotto la soglia di allarme, dunque revocato il blocco del traffico a Como e provincia a partire da domenica 23 dicembre 2018.

La revoca è stata annunciata con una nota da Regione Lombardia: bloccate, dunque, le limitazioni di primo livello nei comuni interessati delle province di Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo e Cremona che hanno registrato per il secondo giorno consecutivo i valori di polveri sottili sotto al limite.

"Il rientro dei valori entro i 50 microgrammi per metro cubo anche nella giornata di ieri, venerdì, - continua la Nota - comporta la revoca delle disposizioni previste dopo i giorni consecutivi di superamento. Nelle province di Monza e Brianza e di Brescia, invece, l'aumento delle concentrazioni verificatesi nella giornata di ieri ha determinato medie superiori alla soglia, pari rispettivamente a 56 e 50.3 microgrammi per metro cubo. In queste province, pertanto, non si ci sono le condizioni per la revoca dei provvedimenti e la situazione sarà valutata nei prossimi giorni. Nelle province di Pavia, Lodi e Mantova, non interessate dalle misure temporanee, le concentrazioni si sono mantenute al di sotto del limite".

Il bollettino meteo ARPA odierno, fa sapere ancora a la Regione- conferma per i prossimi giorni condizioni favorevoli o variabili all'accumulo degli inquinanti, con stabilità atmosferica, assenza di precipitazioni e scarsa ventilazione nei bassi strati.

"Grazie alle modifiche previste nell'ultima delibera regionale concernente il piano per la qualità dell'aria in Lombardia - conclude la nota - nei comuni coinvolti dai provvedimenti è stata quindi evitata l'introduzione di ulteriori blocchi nei giorni delle festività natalizie".