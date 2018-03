Cantiere a Carate Urio, chiusa di notte la Vecchia Regina

Sarà chiusa totalmente al traffico veicolare la Provinciale 71, la Vecchia Regina, in comune di Carate Urio dalle 22 del 26 marzo 2018 alle 5 del 27 marzo 2018. La chiusura si rende necessaria per consentire lo smontaggio di una gru di cantiere lungo la via Regina. La viabilità alternativa sarà costituita dalla soprastante SS340, la Nuova Regina, nonché dalla strada comunale del comune di Carate Urio denominata Via Santa Marta.