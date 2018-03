Potature e lavori sulle strade di Como, ecco dove e quando

Nuovi interventi di manutenzione del Comune interessano nei prossimi giorni la circolazione e i parcheggi a Como. Domenica 11 marzo dalle 7 alle 16 sono previsti interventi di potatura dei ligustri in via Dante (fronte piazza del Popolo) e dei tigli in via Bixio (nel tratto compreso tra la via XXVII Maggio e Largo Ceresio). Gli interventi comporteranno il restringimento della carreggiata nei tratti interessati e quando necessario sarà possibile l'istituzione temporanea del senso unico alternato.

Lunedì 12 marzo dalle 9 alle 16 saranno potate delle piante in via per Cernobbio all'altezza di via Bonardi. Per consentire i lavori sarà istituito il senso unico alternato.

Lunedì 12 marzo dalle 9 alle 15 per consentire dei lavori edili verrà sospesa la circolazione in via Indipendenza nel tratto da via Volta a via Diaz, eccetto per i veicoli dei residenti, delle forze dell'ordine, dei soccorsi.

Nei giorni lunedì 12 e martedì 13 marzo dalle 9 alle 16 in via Pio XI, all'altezza della targa toponomastica di via Giordano Bruno, è istituito il senso unico alternato per lavori di allacciamento al collettore della fognatura che occuperanno un tratto di marciapiede e una corsia di marcia.