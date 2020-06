Rischio traffico per potature a Como: corsia chiusa in via Napoleona

Domani, 6 giugno, in mattina - dalle 6 alle 13 - saranno potati i cespugli nella scarpata compresa tra la via Napoleona e via Teresa Rimoldi. Il Comune di Como fa sapere che la ditta incaricata dei lavori occuperà una corsia di via Napoleona in direzione di piazza Camerlata, con un cantiere mobile.

