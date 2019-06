Super pista ciclabile attraverso Como: lavori al via entro fine anno

Oggi in giunta è stato approvato nuovamente il progetto definitivo della pista ciclabile "La dorsale urbana della via dei pellegrini", comprensiva di cinque lotti, dopo la verifica del progetto e la conferenza dei servizi come richiesto dalla Regione.

L'intervento costerà complessivamente 2,8 milioni, di cui 2 milioni di lavori più iva e somme a disposizione; il finanziamento dell'opera è coperto per 1,35 milioni dalla Regione. Per il primo lotto, che comprende l'intervento in viale Masia, è pronto il progetto esecutivo: si prevede che i lavori siano appaltati e abbiano inizio entro fine anno. Per gli altri quattro lotti i progettisti esterni sono già stati incaricati della redazione dei progetti esecutivi, che dovranno essere completati e appaltati entro fine anno.