Pedemontana e Tangenziale di Como sempre più salate: con l'anno nuovo arrivano gli aumenti

Mentre si continua a parlare di rendere almeno alcuni tratti gratuiti, i pedaggi in realtà aumentano. Con l’inizio del 2020 infatti, chi percorre queste tratte dovrà considerare di spendere lo 0,8% in più. Ciò che può sembrare un piccolo aumento se la strada è percorsa in modo saltuario, diventa un ulteriore salasso per chi invece arriva a Como dalla provincia o dalle altre città lombarde tutti i giorni. Come sempre i più penalizzati quindi sono i pendolari, coloro che si muovono per lavoro e non per piacere.

Per non avere sorprese con l’arrivo dell’estratto conto del Telepass, potete calcolare quanto vi costano Tangenziale e Pedemontana qui. Il servizio è utile e funziona bene: inserendo il percorso si ottiene il calcolo esatto del costo della tratta.