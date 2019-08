Partita Como-Pergolettese, domenica zona stadio blindata

Domenica 25 agosto 2019 la zona dello stadio di Como sarà letteralmente blindata. La partita degli azzurri contro la Pergolettese prevede l'adozione di specifiche misure di sicurezza che richiedono anche la chiusura alla circolazione di alcune vie limitrofe. Attenzione, dunque, ai divieti di sosta e di transito. Ecco tutti i divieti:

- Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli compresi i velocipedi lungo via Sinigaglia (tratto tra viale Masia e Largo Borgonovo) e viale Puecher (tratto tra viale Vittorio Veneto e piazzale Somaini incluso), dove saranno montati sistemi di recinzione mobili che inibiranno anche il passaggio pedonale

- Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli compresi i velocipedi lungo viale Vittorio Veneto, ad eccezione dei veicoli autorizzati (forze dell'ordine, mezzi di soccorso e bus di tifosi e atleti)

- Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli compresi i velocipedi nelle seguenti vie: Largo Borgonovo, viale Masia nel tratto compreso fra piazzale Somaini e viale Rosselli.

- Doppio senso di circolazione con transito consentito esclusivamente ai residenti e agli autorizzati lungo viale Masia nel tratto compreso fra viale Rosselli e via Sinigaglia; in tal caso i veicoli che da via Masia si immettono lungo viale Rosselli avranno gli obblighi di dare la precedenza ai veicoli ivi transitanti e di svolta a destra verso piazzale Santa Teresa;

- L'accesso da via Campo Garibaldi sarà consentito esclusivamente a residenti e autorizzati.