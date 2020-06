La mappa dei posti auto gratuiti a Como: dove sono i parcheggi bianchi

Questa mappa è stata realizzata dalla redazione di QuiComo alcuni anni fa. Da allora molte cose sono cambiate nella viabilità e mobilità della città, molte stanno cambiando e molte altre cambieranno in futuro. Siccome questa mappa ha riscosso molto successo tra gli utenti sarebbe bello poterla aggiornare costantemente. Chi vuole può aprire la mappa e cliccare sull'opzione per richiedere alla redazione la possibilità di modificarla, correggerla o aggiornarla in modo da rendere la mappa sempre corrispondente alla realtà. Con il contributo dei lettori possiamo realizzare uno strumento utile a tutti.

.

Intanto qui di seguito segnaliamo le principali zone dove è possibile parcheggiare gratuitamente: viale Innocenzo XI angolo via Lucini; via Palestro, Piazzale Duca d'Aosta; via Regina Teodolinda.

