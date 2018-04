Svizzero posteggia sul marciapiede davanti al comando dei vigili di Como

Nel giorno di Pasquetta sono stati tanti i parcheggi in divieto di sosta. La città è stata presa d'assalto dai gitanti che da fuori porta hanno pensato bene di godersi la giornata sul lago, ma i parcheggi in centro città non erano abbastanza. Se ci fosse un concorso per il parcheggio più creativo il vincitore, forse, sarebbe un cittadino svizzero che ha niente meno che parcheggiato in divieto di sosta, sul marciapiede davanti al comando dei vigili di Como, in viale Innocenzo.

Lo svizzero aveva noleggiato un'auto presso la ditta di autonoleggio Avis. Al momento di restituirla ha pensato bene di "abbandonarla" davanti alla sede della polizia locale ostruendo il passaggio dei pedoni lungo il marciapiede, La macchina è stata multata e rimossa.

Nei giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo in città sono state elevate 341 multe per sosta irregolare e rimosse 10 vetture,