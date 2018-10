Moto in sosta selvaggia sul marciapiede davanti al Valduce: irrispettoso per disabili e malati

Una scena che si ripete praticamente tutte le mattine e che un lettore ha deciso di documentare e segnalare non sopportando più questa mancanza di rispetto per malati e disabili. Infatti, la fotografia qui pubblicata immortala la sosta selvaggia davanti all'ingresso dell'ospedale Valduce di Como, tra via Luigi Sacco e via Dante. Alcuni scooter vengono parcheggiati addirittura sul marciapiede, causando intralcio a chi magari ha difficoltà a deambulare ed è costretto a usare una carrozzina. Del rresto è proprio agli ingressi delle strutture ospedaliere che c'è il passaggio più frequente di persone disabili.