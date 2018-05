Partita Como-Chieri, attenzione ai divieti di sosta intorno allo stadio Sinigaglia

Divieti di sosta in arrivo domenica 20 maggio 2018 nella zona intorno allo stadio Sinigaglia di Como per la partita di calcio Como-Chieri, finale dei playoff. L'incontro è in programma alle 16.

Il comune di Como fa sapere che domenica sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli a partire dalle 12 e fino al termine della manifestazione, comunque non oltre le 19, in largo Borgonovo (area riservata agli autobus turistici e posti auto lato palazzo Transatlantico), in viale Puecher/via Vittorio Veneto (area compresa tra il gate 7 dello stadio, monumento ai caduti e tempio voltiano, e posti auto a pagamento nel tratto finale di via Puecher fino all'hangar).