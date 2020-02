Como, terminato il parcheggio in via Regina: subito 70 posti (gratis)

Una nuova area parcheggio sarà aperta da domani, 14 febbraio 2020, in via Regina, nello spazio precedentemente occupato dal campo profughi. Per cominciare l'area offrirà 70 posti auto, che agevoleranno le persone che devono recarsi in Questura, al cimitero e nella vicina sede universitaria. L'area di sosta che aprirà domani in via Regina sarà a utilizzo libero.