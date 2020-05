Parcheggi gratis per mezz'ora a Ponte Chiasso e Monte Olimpino

Sosta gratuita di 30 minuti negli spazi blu: è la sperimentazione che la giunta del Comune di Como ha deciso di avviare in alcune vie di Ponte Chiasso e Monte Olimpino per favorire la rotazione e l’accessibilità agli esercizi commerciali.

Quando e dove

La sperimentazione, che partirà durante l’estate e proseguirà per circa un anno fino al 30 giugno 2021, riguarda 55 posti auto in piazza XXIV Maggio, via Catenazzi e via Bellinzona (dal confine di Stato a via Franscini) a Ponte Chiasso e altri 32 in via Bellinzona (da via Paluda/Interlegno a via Maderno) a Monte Olimpino.

Come funziona

Entro la metà di luglio i parcometri in prossimità dei parcheggi interessati dalla sperimentazione saranno aggiornati dotandoli di un apposito tastierino che consente di digitare la targa. L’utente potrà usufruire dei primi 30 minuti di sosta gratuita negli stalli previsti dopo aver inserito la targa nel parcometro. L’agevolazione potrà essere utilizzata da ciascun veicolo una sola volta nell’arco delle 24 ore, allo scopo di evitare gli abusi.

Nel caso in cui l’utente voglia sostare per un tempo più lungo, rimangono in vigore le tariffe esistenti e in caso di pagamento della tariffa di sosta non vengono applicati i 30 minuti gratuiti. Anche in questo caso sarà necessario digitare la targa.

I dati raccolti in questo periodo saranno considerati per la redazione del nuovo Piano generale del traffico urbano.