Area di sosta per i camper a Tavernola: "Pochi posti e nessun cartello stradale"

Un'area di sosta troppo piccola rispetto alla richiesta, senza indicazioni stradali per raggiungerla nè cartelli che indichino i luoghi turistici da visitare. E' il parcheggio attrezzato per i camper di via Brennero a Tavernola (Como), gestito da Csu e inaugurato nell'ottobre 2015 con un investimento di 180mila euro.

A denunciare la situazione il consigliere comunale di Como Paolo Martinelli (lista Rapinese): come si vede nelle foto, nella mattina di sabato 31 marzo 2018 l'area attrezzata aveva raggiunto la sua capienza massima, che è di 10 camper. Non sufficiente a quanto pare, dal momento che nell'adiacente piazzale Famiglia Mauri in sosta ce n'erano altri 16.

Carenza di posti

L'area di sosta di via Brennero è un posteggio, come detto, gestito da Csu a pagamento. 50 centesimi all'ora il costo della sosta nell'area attrezzata per lo scarico delle acque nere e il ricarico di acqua potabile ed energia elettrica. Quest'area è l'unica a Como attrezzata per i camper.

Tuttavia, come denuncia Martinelli, 10 posti sono davvero troppo pochi, soprattutto nei periodi di festa, come quello attuale, che vedono l'arrivo in città di numerosi camperisti, soprattutto stranieri.

E così chi non trova posto in via Brennero si posteggia nel piazzale Famiglia Mauri, attiguo all'area attrezzata di cui i camperisti utilizzano i servizi, sempre a pagamento. Si tratta di un'area sempre comunale, che però serve da posteggio al centro sportivo di via Adamello. "Il problema - spiega Martinelli- è che se nel centro sportivo sono previste partite o manifestazioni e i posteggi sono occupati, i camperisti non sanno dove andare. Di un ampliamento dell'area- prosegue il consigliere comunale- si parla fin dalla sua inaugurazione".

Manca la segnaletica

Altro punto dolente, sempre secondo Martinelli, è la segnaletica, tanto quella che indica come raggiungere l'area attrezzata (collocata a Tavernola proprio per la posizione strategica rispetto all'autostrada, quanto quella che dal posteggio dovrebbe indicare ai camperisti come raggiungere il centro città.

"Uscendo dall'autostrada - dice- non ci sono cartelli che indichino dove si trova l'area. Allo stesso modo una volta che i camperisti hanno posteggiato e vogliono andare in bici o a piedi verso il centro non esistono indicazioni turistiche, che sarebbero necessarie anche multilingue visto che la maggior parte dei turisti sono stranieri. C'è solo una piccola mappa all'interno dell'area attrezzata, ma tutti quelli che non vi accedono non sanno come muoversi. Anche perchè - conclude - è vero che tutti hanno il telefono con le mappe, ma mi è capitato di incontrare turisti con il cellulare scarico che non sapevano dove andare".