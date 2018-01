Ospedale Sant'Anna, parchimetro vandalizzato: si posteggia gratis

Vandalismo al piccolo parcheggio di via Ravona a San Fermo della Battaglia, vicino all'ospedale Sant'Anna. Notte tempo qualcuno ha danneggiato il dispositivo per l'inserimento delle monete e il pagamento della sosta sulla piccola area parcheggio. Come mostra la foto scattata da un nostro lettore è impossibile attualmente inserire le monete e procedere con il pagamento della sosta. Per tanto è possibile, fino a riparazione avvenuta, posteggiare senza pagare su uno dei pochi posteggi della piccola area.

Il sospetto è che i vandali abbiano agito più come atto dimostrativo (o vendicativo) contro il pagamento del posteggio, che per tentare di asportare e rubare il contenuto in monete.