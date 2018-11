Un lettore di QuiComo ha documentato il cattivo comportamento di un dipendente di Poste Italiane di Como. In via Siniogaglia nella mattina del 6 novembre 2018 un postino ha parcheggiato il mezzo della consegna della corrispondenza su un posteggio riservato ai disabili situato in via Sinigaglia, davanti alla piscina comunale. Impossibile che si sia trattato di una svista: la segnaletica sia orizzontale che verticale è chiara.