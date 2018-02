Foot Locker occupa i posti moto per un mese: parcheggio trasferito in piazza Roma

Un parcheggio per le moto è comparso 16 febbraio 2018 in piazza Roma a Como, in Zona traffico limitato. In molti se ne saranno accorti vedendo la schiera di motocicli posteggiati in un ampio spazio delimitato da transenne. Il cartello avverte: parcheggio temporaneo per moto dal 15 febbraio al 16 marzo 2018.

In realtà si tratta di un "trasferimento" del posteggio dedicato alle moto situato in via Macchi, davanti alle vetrine del negozio di articoli sportivi Foot Locker. E' proprio a causa di una serie di lavori eseguiti all'interno del punto vendita che il Comune ha dovuto provvedere a individuare una nuova area per il posteggio delle moto, visto quanto sono utilizzati i posti di via Macchi e il disagio che si verrebbe a creare per i motociclisti con l'improvvisa soppressione di quei posti.

La ditta che sta eseguendo i lavori nel negozio ha avuto necessità di posizionare un cassone per raccogliere macerie e per effettuare il carico e scarico di materiale edile. Si è reso necessario, dunque, occupare il suolo pubblico nella parte dove c'era (e dove, tra un mese, ritornerà) il posteggio moto di via Macchi.