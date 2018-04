Festa del 1 maggio a Como: vietati bicchieri bottiglie di vetro

Per ragioni di incolumità pubblica, in occasione del comizio sindacale e del concerto dei Sulutumana ai giardini a lago il 1° maggio, nell'area compresa tra viale Vittorio Veneto (a est), il lungolago Mafalda di Savoia (ovest) e viale Fratelli Rosselli (sud), dalle 13 alle 20 sarà vietato a chiunque introdurre o permanere con recipienti di vetro o metallo, e agli esercizi di somministrazione di somministrare o vendere per asporto bevande in recipienti di vetro e metallo.

L'inosservanza di queste misure da parte degli esercenti sarà punita con l'art. 650 del codice penale, in tutti gli altri casi con una sanzione da 25 a 500 euro.