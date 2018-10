Tariffa antipatica all'Autosilo Valduce: quattro minuti che costano 2 euro

Sono le tariffe dell'Autosilo Valduce: la prima ora costa 1,50 euro, la seconda 2 euro. Certo ci devono essere rimasti molto male i due amici che sono andati a aprcheggiare all'autosilo (quasi) contemporaneamente, lasciando l'auto parcheggiata (quasi) lo stesso tempo. Quando sono tornati alle loro auto al momento di pagare alla cassa automatica hanno trovato un'antipatica sorpresa. Antipatica almeno per uno dei due. Infatti, uno aveva ritirato il biglietto all'ingresso alle 20.59, l'altro alle 21.03. Quattro minuti di differenza che non avrebbero mai immaginato potressero costare così cari in termini economici. Quando hanno pagato alla cassa automatica, entrambi esattamente alle 22.11, il primo ha dovuto sborsare 3,50 euro mentre il secondo solo 1,50 euro. Sono bastati quei dannati quattro minuti di differenza per far scattare la tariffa della seconda ora e far raddoppiare il costo della sosta (il sistema automatico tiene già conto di un cuscinetto gratuito di 10 minuti). Per carità, tutto regolare, ma è certo una cosa antipatica. Non sarebbe ora di introdurre, almeno nei luoghi dove si paga solo al ritiro dell'auto, una tariffa realmente proporzionata al tempo in cui si usufruisce effettivamente del parcheggio?